Αμερικανικές εκλογές: Ψήφισε η Κάμαλα Χάρις

Την Κυριακή, δύο ημέρες πριν την τελική ημερομηνία των αμερικανικών εκλογών, ψήφισε η Κάμαλα Χάρις.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και υποψήφια των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε ότι ψήφισε με επιστολική ψήφο κατά την εκλογική διαδικασία στην οποία αναμετράται με τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για την προεδρία των ΗΠΑ.

«Μόλις συμπλήρωσα το ψηφοδέλτιό μου», δήλωσε η Κάμαλα Χάρις κατά τη διάρκεια σύντομης συζήτησης με δημοσιογράφους στο Ντιτρόιτ του Μίσιγκαν (περιοχή των Μεγάλων Λιμνών), διευκρινίζοντας στη συνέχεια: «Το ψηφοδέλτιό μου είναι καθ' οδόν για την Καλιφόρνια», την Πολιτεία από την οποία κατάγεται. Παράλληλα, δημοσίευσε βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, με το οποίο παρακινεί όλους να προσέλθουν στις κάλπες.

Election Day is Tuesday, November 5.



Your voice is your vote, and your vote is your power.



I voted by mail. Make your own plan to vote by heading to https://t.co/VbrfuqVy9P. pic.twitter.com/p6ifemADQy