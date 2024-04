Άλεκ Μπάλντουιν: Έσπασε κινητό γυναίκας που του ζητούσε να πει «ελευθερώστε την Παλαιστίνη»

Ένταση δημιουργήθηκε σε καφετέρια ανάμεσα στον ηθοποιό Άλεκ Μπάλντουιν και μια γυναίκα με αφορμή το ζήτημα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Όλα ξεκίνησαν όταν η γυναίκα είδε τον Άλεκ Μπάλντουιν σε μια καφετέρια και άρχισε να του ζητάει να πει: «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». Στο βίντεο που ανέβηκε στο Χ, φαίνεται ο ηθοποιός ενώ η γυναίκα ακούγεται να αναφέρεται στο δυστύχημα που σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2021 στα γυρίσματα της ταινίας Rust στο Νέο Μεξικό. Στα γυρίσματα της ταινίας ο Μπάλντουιν πυροβόλησε με όπλο, που υποτίθεται ότι θα είχε άσφαιρα, αλλά περιείχε μια αληθινή σφαίρα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί η Χάτσινς και να τραυματιστεί ο σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

Έπειτα η γυναίκα, απευθυνόμενη στον Άλεκ Μπάλντουιν του ζητάει να καταδικάσει το κράτος του Ισραήλ και να πει «Ελευθερία στην Παλαιστίνη». «Ελευθερώστε την Παλαιστίνη, Άλεκ, μόνο μια φορά και μετά σε αφήνω. Θα σε αφήσω, το ορκίζομαι. Απλά πες "ελευθερία στην Παλαιστίνη"», είπε η γυναίκα στον 66χρονο με τον ίδιο να φαίνεται να της χτυπάει το κινητό.

Σημειώνεται ότι αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένταση ανάμεσα στον Άλεκ Μπάλντουιν και σε πολίτες αναφορικά με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Ο ηθοποιός είχε λεκτική αντιπαράθεση με φιλοπαλαιστίνιους διαδηλωτές τον Δεκέμβριο στη Νέα Υόρκη.

White devil Alec Baldwin attacked me

While I was trying to get coffeee pic.twitter.com/qebME0V4Wl