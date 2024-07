Αλβανία: Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την κατάσβεση φωτιάς κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα

Δεκάδες στρατιωτικοί και πυροσβέστες συνέχιζαν χθες Τρίτη τις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών που μαίνονται από την αρχή της εβδομάδας στη νότια Αλβανία, κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, γνωστοποίησε το υπουργείο Άμυνας.

Ένα πρόσωπο συνελήφθη χθες το πρωί κι αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για «εμπρησμό από πρόθεση», ανακοίνωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εσωτερικών Ταουλάντ Μπάλα.

Εστίες φωτιάς τέθηκαν υπό έλεγχο προχθές Δευτέρα το βράδυ, όμως οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες και ο άνεμος δυσχεραίνουν το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης κοντά στα χωριά Ντρόπουλ (Δρόπολη) και Φινίκ (Φοινίκη), σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

