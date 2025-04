Αισχρότητες Τραμπ για τους δασμούς: «Με παρακαλάνε, μου φιλούν τον κ...»

Με αισχρό τρόπο σχολίασε αργά το βράδυ της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ την παγκόσμια αναταραχή μετά τους δασμούς: «Με παρακαλάνε, μου γλείφουν τον κ...», είπε για τις χώρες που προσεγγίζουν τον Λευκό Οίκο ζητώντας επαναδιαπραγμάτευση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι διάφορες χώρες προσπαθούν απεγνωσμένα να κάνουν μια συμφωνία με την Αμερική για τους δασμούς, υποστηρίζοντας ότι έρχονται σε αυτόν, παρακαλώντας για συμφωνία. Συνέχισε χλευάζοντας τους παγκόσμιους ηγέτες που επιδιώκουν να συνάψουν μια εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, λέγοντας: «Αυτές οι χώρες μας καλούν, φιλούν τον κ** μου», είπε, χρησιμοποιώντας την αμερικανική έκφραση της αργκώ που σημαίνει ότι κάποιος κολακεύει κάποιον άλλον για να κερδίσει την εύνοιά του.

Ο πρόεδρος Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι οι χώρες προσπαθούν απεγνωσμένα να κάνουν μια συμφωνία μαζί του. Συνεχίζοντας τις αισχρότητες, ανέφερε ότι του λένε: «Παρακαλώ, κύριε, ας κάνουμε μια συμφωνία. Θα κάνω τα πάντα. Θα κάνω τα πάντα, κύριε», κάνοντας μάλιστα ακόμη και τη φωνή του κοροϊδευτική.

And don't let some of these politicians...let me tell you. These countries are calling me, kissing my ass, they are dying to make a [trade] deal..."please please sir let me make a deal, I'll do anything, I'll do anything sir."