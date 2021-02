Στο επίκεντρο αρνητικών κριτικών από χρήστες του Twitter βρέθηκε ένα ανδρικό πουλόβερ της Louis Vuitton το οποίο, υποτίθεται πως είχε τα χρώματα της σημαίας της Τζαμάικας.

Ένας χρήστης του Twitter, παρατήρησε ότι στην περιγραφή του Jamaican Stripe Jumper, το οποίο ήταν προς πώληση - σε έκπτωση - έναντι 1.366 δολαρίων, αναφερόταν πως το σχέδιό του είναι εμπνευσμένο από τη σημαία του νησιωτικού κράτους της Καραϊβικής.

Το σχέδιο του πουλόβερ έχει τρεις λωρίδες με τα χρώματα: πράσινο, κίτρινο και κόκκινο. Ωστόσο η τζαμαϊκανή σημαία είναι κόκκινη, μαύρη και κίτρινη.

Louis Vuitton’s Jamaican stripe pullover & Jamaica’s actual flag. I cannot stress enough how important it is to implement diversity as a value and not a symbol within fashion companies. pic.twitter.com/neg2W3uIE3

Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα οι χρήστες του Twitter ανέφεραν πως οι δημιουργοί του ενδύματος εμπνεύστηκαν από τη σημαία του κινήματος των Ρασταφάρι, του θρησκευτικού και πολιτικού κινήματος που οι ρίζες του εντοπίζονται στην Τζαμάικα και όχι στην ίδια τη σημαία της χώρας.

Louis Vuitton is selling a $1730 Jamaican Stripe Pullover, with the wrong flag, and absolutely no business using Jamaica in this way. Also, why is it out of stock already? Someone call Virgil. pic.twitter.com/NsYlaKvDNm