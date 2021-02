Ο Λάρι, ο «πρώτος γάτος» της Βρετανίας συμπλήρωσε δέκα χρόνια στους διαδρόμους της εξουσίας, στον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σαν σήμερα πριν από 10 χρόνια ο Λάρι έφυγε από το καταφύγιο ζώων Battersea και εγκαταστάθηκε στο νέο του σπίτι, τη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία. Ήταν ο πρώτος που ανέλαβε το σχετικό «χαρτοφυλάκιο» από τότε που συνταξιοδοτήθηκε ο Χάμφρεϊ- ο προηγούμενος πιστός διώκτης τρωκτικών εκεί- το 1997.

How it started How it’s going #Larryversary (Pic @JeffOvers ) pic.twitter.com/bhcPUDsgpX

Ο Λάρι έχει υπάρξει ήδη πιστός σύντροφος τριών πρωθυπουργών. Υιοθετήθηκε επί πρωθυπουργίας του Ντέιβιντ Κάμερον. Αν και υπήρξαν φήμες ότι ο τελευταίος δεν συμπαθούσε ιδιαίτερα τον γάτο, αναφέρθηκε σε αυτόν στην τελευταία του ομιλία στη Βουλή.

«Δυστυχώς, δεν μπορώ να πάρω μαζί μου τον Λάρι. Ανήκει στο σπίτι και το προσωπικό τον αγαπά πολύ, όπως κι εγώ», είχε πει τότε ο Κάμερον. Έτσι, ο γάτος παρέμεινε στο πόστο του και επί της θητείας της Τερέζα Μέι. Μετά την έλευση του Μπόρις Τζόνσον υπήρξαν φήμες ότι μπορεί ο Λάρι να αποχωρούσε, επειδή ο σημερινός πρωθυπουργός προτιμά τους σκύλους. Όμως, παρότι ο Τζόνσον πήρε μαζί του στην Ντάουνινγκ Στριτ και ένα Τζακ Ράσελ, ο Λάρι παρέμεινε στο πόστο του.

Ο 14 ετών σήμερα γάτος έχει γίνει αρκετές φορές viral. Είτε λόγω στιγμιοτύπων στα οποία κυνηγούσε περιστέρια στην Ντάουνινγκ Στριτ, είτε για παράδειγμα επειδή το 2018 τον «συνόδευσε» αστυνομικός ως την πόρτα του Νο10.

My good friends @Reuters have put together this video to celebrate my decade in Downing Street #Larryversary pic.twitter.com/RdkqfbM0oO

Ο Λάρι έχει «συναντηθεί» με πολλούς ηγέτες, ανάμεσά τους ο Μπαράκ Ομπάμα, που επισκέφθηκε τη βρετανική πρωθυπουργική κατοικία το 2011. Αν και ο γάτος συνήθως δεν είναι φιλικός με τους άνδρες, δεν φάνηκε να ενοχλείται από τον Ομπάμα. Οχτώ χρόνια αργότερα, στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο Λάρι προτίμησε να κοιμηθεί κάτω από το αυτοκίνητο του τότε Αμερικανού προέδρου.

I’m often asked about my favourite moments on Downing Street - appropriately for #PresidentsDay two of them involve US Presidents, but for different reasons... #Larryversary pic.twitter.com/HXCjSxY4pQ