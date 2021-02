Ινδοί πολιτικοί και ακτιβιστές καταδίκασαν τη Δευτέρα τη σύλληψη μιας 22χρονης ακτιβίστριας, που κατηγορείται ότι βοήθησε να επεξεργαστεί και να διανείμει ένα έγγραφο της Γκρέτα Τούνμπεργκ για τις διαμαρτυρίες των αγροτών.

Η αστυνομία μετέφερε την Ντίσα Ράβι στην πρωτεύουσα από το σπίτι της στη νότια πόλη Μπανγκαλόρ, προκειμένου να την ανακρίνει σχετικά με την κατηγορία ότι διέδωσε το έγγραφο κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στα περίχωρα του Δελχί.

Πηγή της αστυνομίας του Δελχί δήλωσε ότι η Ράβι συνελήφθη με την κατηγορία ότι μοιράστηκε έναν «οδηγό» που είχε αναρτήσει η Τούνμπεργκ, που έδινε οδηγίες στήριξης και βοήθειας των απεργών αγροτών. Εάν αποδειχθεί ένοχη, η κατηγορία φέρει ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Την Κυριακή δικαστήριο διέταξε την κράτηση της Ράβι για πέντε ημέρες, προκαλώντας οργή στα κοινωνικά μέσα αλλά και στις τάξεις των αγροτικών συνδικάτων.

«Η σύλληψη της Ντίσα Ράβι είναι η τελευταία κλιμάκωση της επιχείρησης καταστολής στην Ινδία για την ελεύθερη έκφραση και την πολιτική διαφωνία, καθώς επιδιώκει να καταπνίξει τις μαζικές διαμαρτυρίες των αγροτών», δήλωσε ο Σάσι Τάουρορ, βουλευτής του κόμματος του αντιπολιτευόμενου Κογκρέσου.

Is this ideology the only reason for my arrest ?? pic.twitter.com/0cZBcjmJp4