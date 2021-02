Υπέρ της πλήρους διεξαγωγής της δίκης του τέως πρόεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ψήφισε η πλειοψηφία των Αμερικανών Γερουσιαστών, στηρίζοντας το επιχείρημα των Δημοκρατικών ότι η διαδικασία επιτρέπεται με βάση το Σύνταγμα των ΗΠΑ.

Με 56 ψήφους υπέρ και 44 κατά η Γερουσία κατέληξε ότι η δίκη του Ντόναλντ Τραμπ είναι συνταγματική, παρά την αντίθετη γνώμη των συνηγόρων του.

#UPDATE Senators voted 56-44 in favor of the constitutionality of the historic trial, rejecting a bid by Trump's lawyers to throw it out on grounds that a former president cannot be tried by lawmakers https://t.co/LrIdt9CxsP

📷 @Ebaradat pic.twitter.com/IVGGoI9Ms8