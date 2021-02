Προσωπικό μήνυμα για τον θάνατο του Sir Tom Moore έστειλε η Βασίλισσα Ελισάβετ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Παλατιού «στην Αυτού Μεγαλειότητα άρεσε πολύ να συναντήθηκε με τον Sir Tom Moore και την οικογένειά του στο Windsor πέρυσι. Οι σκέψεις της, και αυτές της Βασιλικής Οικογένειας, είναι μαζί τους, αναγνωρίζοντας την έμπνευση που παρείχε σε ολόκληρο το έθνος και σε άλλους σε όλο τον κόσμο.»

Ο Sir Tom Moore, ο βετεράνος του δεύτερου παγκόσμιου πολέμου που συγκέντρωσε σχεδόν 39 εκατομμύρια λίρες για φιλανθρωπικά ιδρύματα κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown, πέθανε σήμερα σε ηλικία 100 ετών αφού διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.

Μήνυμα για τον θάνατό του έστειλε και ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

