Το Ισραήλ εξέδωσε τη Malka Leifer στην Αυστραλία μετά από μια δεκαετία προσπαθειών των δικηγόρων της γυναίκας που φέρεται να έχει κακοποιήσει περισσότερα από 70 παιδιά.

Η πρώην διευθύντρια σχολείου, η οποία αντιμετωπίζει 74 κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στη Βικτώρια, έφυγε από το Ισραήλ πριν από το κλείσιμο του κεντρικού αεροδρομίου της χώρας την Τρίτη ως μέρος της ενίσχυσης των περιορισμών του κορωνοϊού.

Οι αρχές την μετέφεραν τη νύχτα από τις γυναικείες φυλακές όπου κρατείτο, στο αεροδρόμιο. Εικόνες που δημοσιεύθηκαν από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έδειξαν ότι η Leifer ανέβηκε στο αεροπλάνο φορώντας χειροπέδες και μάσκα.

Η Leifer έφυγε από την Αυστραλία για το Ισραήλ το 2008 μετά από κατηγορίες για κακοποίηση και από τότε αντιμετώπισε περισσότερες από 70 ακροάσεις έκδοσης κατά τη διάρκεια μιας εξαετούς δίκης.

Η μακρά νομική υπόθεση, καθώς και οι ισχυρισμοί για παρέμβαση Ισραηλινού αξιωματούχου, έχουν δοκιμάσει τις σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Αυστραλίας.

Η Dassi Erlich, φερόμενη ως θύμα της Leifer, η οποία ηγήθηκε της εκστρατείας για να βρεθεί στα αυστραλιανά δικαστήρια η πρώην διευθύντρια έγραψε στο Twitter πως «Η Leifer επιστρέφει στην Αυστραλία».

Πολιτικοί, διπλωμάτες και ηγέτες της εβραϊκής κοινότητας δήλωσαν ότι η εκστρατεία που ξεκίνησαν τρία φερόμενα θύματα - η Erlich και οι αδερφές της Elly Sapper και Nicole Meyer - ήταν καθοριστική για την εξασφάλιση της έκδοσής της από το Ισραήλ στην Αυστραλία.

Breaking: Malka Leifer has left Israel and is on an extradition flight to Australia to face charges child sex abuse charges in Melbourne, Israeli media have reported. More on @GuardianAus https://t.co/rEvzO3hvH7 pic.twitter.com/6kLpDP7zTA