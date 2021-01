Η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια, είναι ανάμεσα στους εκατοντάδες που έχουν συλληφθεί έως τώρα, σε διαδηλώσεις που γίνονται σήμερα σε όλη τη Ρωσία για την αποφυλάκιση του 44χρονου.

Από τα ανατολικά της χώρας και τη Σιβηρία, μέχρι τις πλατείες της Μόσχας και της Αγίας Πετρούπολης, Ρώσοι έχουν βγει στους δρόμους, αψηφώντας τις πολικές θερμοκρασίες, ζητώντας την αποφυλάκιση του επικριτή του Κρεμλίνου.

Οι διαδηλώσεις άρχισαν από τα ανατολικά της χώρας- λόγω της ώρας- και όσο προχωρούσε η ημέρα εξαπλώνοντας σε όλη τη χώρα. Συνολικά συγκεντρώσεις γίνονται σε περίπου 90 πόλεις. Όμως, η αστυνομία από νωρίς προχωρά σε μαζικές συλλήψεις. Ήδη περισσότεροι από 350 άνθρωποι έχουν συλληφθεί.

Ανάμεσα σε αυτούς που συνελήφθησαν ήταν και η σύζυγος του Αλεξέι Ναβάλνι, Γιούλια. Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευσε αρχικά μια φωτογραφία με φόντο τους συγκεντρωμένους στη Μόσχα, ευχαριστώντας τους διαδηλωτές. Λίγο αργότερα, δημοσίευσε φωτογραφία στην οποία- σύμφωνα με την ίδια- βρίσκεται μέσα σε όχημα της αστυνομίας.

Στη Μόσχα συγκεντρώθηκαν 10.000 άνθρωποι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του Reuters, ενώ το ρωσικό υπουργείο Εσωτερικών κάνει λόγο για περίπου 4.000 άτομα.

Πριν καν ξεκινήσει η πορεία που είχε προγραμματιστεί να γίνει προς το Κρεμλίνο, αστυνομικοί άρχισαν να συλλαμβάνουν συγκεντρωμένους. «Αστυνομικοί φαίνεται να αρπάζουν στην τύχη ανθρώπους από την πλατεία», περιέγραψε η ανταποκρίτρια της Deutsche Welle από τη Μόσχα, Έμιλ Σέρβιν. Όσο μεγάλωνε το πλήθος, δεν άργησαν να προκύψουν εντάσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών.

Mass arrests have already started on Moscow’s Pushkin Square - even before the official beginning of a protest demanding #Navalny be let out of prison. Police seem to be grabbing people on the square at random. Dozens of arrests across the country at other protests already. pic.twitter.com/wGUE0iErDT