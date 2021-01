Η επιτροπή εκτάκτων αναγκών του ΠΟΥ θα συνεδριάσει σήμερα για τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού, τα οποία προκαλούν ανησυχία στις αρχές σε όλο τον κόσμο.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί ενώ ο αγώνας κατά της αναζωπύρωσης της πανδημίας της COVID-19 εντείνεται με περιοριστικά μέτρα, απαγορεύσεις κυκλοφορίας και εκστρατείες εμβολιασμού. H αναζωπύρωση του ιού πλήττει και την Κίνα, η οποία είχε σε μεγάλο βαθμό θέσει υπό έλεγχο την επιδημία, αλλά σήμερα ανακοίνωσε τον πρώτο θάνατο από την COVID-19 στο έδαφός της από τον περσινό Μάιο.

Την ίδια ώρα το βρετανικό παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού και το νοτιοαφρικανικό, τα οποία θεωρούνται ιδιαίτερα μεταδοτικά, εξαπλώνονται: ο αριθμός των χωρών και των εδαφών όπου έχει εντοπιστεί πλέον το νέο στέλεχος του κορωνοϊού που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη νότια Αγγλία ανέρχεται σε 50, ενώ αυτών στις οποίες έχει εντοπιστεί το νέο στέλεχος του ιού που ταυτοποιήθηκε πρώτα στη Νότια Αφρική σε 20, υπολογίζει ο ΠΟΥ, σύμφωνα με τον οποίο οι αριθμοί αυτοί υπολείπονται μάλλον των πραγματικών.

Επιπλέον ένα τρίτο παραλλαγμένο στέλεχος του νέου κορωνοϊού, προερχόμενο από την Αμαζονία της Βραζιλίας, την ανακάλυψη του οποίου ανακοίνωσε την Κυριακή η Ιαπωνία, αναλύεται και θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο στην ανοσολογική απόκριση, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο οποίος κάνει λόγο για "ένα ανησυχητικό παραλλαγμένο στέλεχος".

Η επιτροπή ειδικών του ΠΟΥ, η οποία συνεδριάζει συνήθως κάθε τρεις μήνες, συνεκλήθη τώρα δύο εβδομάδες νωρίτερα για να συζητήσει κυρίως γι' αυτά τα παραλλαγμένα στελέχη του νέου κορωνοϊού. Όταν ολοκληρωθεί η σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής αυτής αναμένεται να ανακοινωθούν συστάσεις για τον ΠΟΥ και τις χώρες μέλη του οργανισμού, διευκρινίζεται σε ανακοίνωση που δόθηκε χθες, Τετάρτη, στη δημοσιότητα στη Γενεύη.

The International Health Regulations Emergency Committee on #COVID19 has reconvened today, 6th time since the first meeting in January 2020.



