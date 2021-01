Στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς στέλνονται στο Καπιτώλιο μαζί ομοσπονδιακές υπηρεσίες ασφαλείας, δήλωσε μια εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου.

Ο κυβερνήτης της Βιρτζίνια Ραλφ Νόρθαμ δήλωσε πως έπειτα από αίτημα της δημάρχου της Πόλης της Ουάσινγκτον η Πολιτεία του θα στείλει 200 μέλη της Εθνικής Φρουράς της Πολιτείας.

Breaking News: The National Guard is being deployed in Washington after a pro-Trump mob swarmed the Capitol, vandalizing offices and breaking windows. Virginia’s governor also dispatched members of the Virginia Guard and 200 Virginia State Troopers. https://t.co/S9N4ScqPHu