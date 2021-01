Αυτό που δεν έχει πράξει ακόμη ο Ντόναλντ Τραμπ, να καταδικάσει την εισβολή στο Καπιτώλιο, το έπραξε ο αντιπρόεδρός του, Μάικ Πενς.

Ο Πενς προστέθηκε στους ολοένα περισσότερους Ρεπουμπλικάνους- πλην του απερχόμενου προέδρου- που καταδικάζουν τα πρωτοφανή γεγονότα στο Καπιτώλιο.

«Η βία και η καταστροφή που λαμβάνει χώρα στο Καπιτώλιο πρέπει να σταματήσει και πρέπει να σταματήσει τώρα. Όλοι οι εμπλεκόμενοι πρέπει να σεβαστούν τους αξιωματικούς επιβολής του νόμου και να φύγουν αμέσως από το κτίριο», έγραψε ο Πενς στο Twitter.

«Η ειρηνική διαδήλωση είναι δικαίωμα κάθε Αμερικανού, αλλά αυτή η επίθεση στο Καπιτώλιό μας δεν θα γίνει ανεκτή και εκείνοι που εμπλέκονται θα διωχθούν με την πλήρη έκταση του νόμου», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Peaceful protest is the right of every American but this attack on our Capitol will not be tolerated and those involved will be prosecuted to the fullest extent of the law.