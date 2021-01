Χάος επικρατεί στην Ουάσιγκτον τις τελευταίες ώρες με υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ να εισβάλουν στο Καπιτώλιο έπειτα από τις δηλώσεις του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει τη μάχη και δεν αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών.

Αμέσως μετά το ξέσπασμα των επεισοδίων, σε μία προσπάθεια να κατευνάσει τα πνεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ απεύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να παραμείνουν ήρεμοι. Με μήνυμά του στο Twitter, κάλεσε τους υποστηρικτές του να συνεργαστούν με την αστυνομία για την επιβολή του νόμου, λέγοντας πως είναι στο πλευρό της χώρας και καλώντας τους πάντες να παραμείνουν ήρεμοι.

«Υποστηρίξτε την αστυνομία και την επιβολή του νόμου στο Καπιτώλιο. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ήρεμοι!», έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!

Λίγο αργότερα, ο απερχόμενος προέδρος των ΗΠΑ επανήλθε με δεύτερο tweet, κάνοντας έκκληση αυτή τη φορά να σταματήσει η βία.

I am asking for everyone at the U.S. Capitol to remain peaceful. No violence! Remember, WE are the Party of Law & Order – respect the Law and our great men and women in Blue. Thank you!