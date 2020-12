Η αστυνομία της Μασαχουσέτης συνέλαβε τέσσερις εφήβους που φαίνονται να πετούσαν τούβλα σε διερχόμενα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα τον σοβαρά έναν οδηγό.

Η αστυνομία του Worcester ενημερώθηκε για «επίθεση με τούβλο» το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η ίδια. Οι αξιωματικοί της αστυνομίας εντόπισαν έναν άνδρα με «πολύ σοβαρά» τραύματα στο πρόσωπο. Ο άνδρας, 37 ετών, ανέφερε πως κάποιος πέταξε ένα τούβλο στο όχημά του, το οποίο έσπασε το παρμπρίζ και τον χτύπησε στο πρόσωπο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την κατάσταση της υγείας του.

The Worcester Police Department is asking for the public's help. For the past hour, someone in a red SUV has thrown bricks at the windshields of several moving vehicles on the East side of the city. Victims have suffered serious injuries. If you have info call 911.