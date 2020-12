Εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν χάσει προσωρινά τα επιδόματα ανεργίας τους μετά την άρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει το νομοσχέδιο των 900 δισ. δολ. για τους πληγέντες από τον κορωνοϊό.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει για «καταστροφικές συνέπειες» εάν ο Τραμπ συνεχίσει να καθυστερεί την υπογραφή του, η προθεσμία της οποία έληξε.

Το πακέτο αξίας 900 δισ. δολ. εγκρίθηκε από το Κογκρέσο μετά από μήνες δύσκολων διαπραγματεύσεων και συμβιβασμών.

Ωστόσο, ο Τραμπ είπε ότι θέλει να δώσει στους ανθρώπους μεγαλύτερες εφάπαξ πληρωμές. Το οικονομικό πακέτο περιλαμβάνει την καταβολή 600 δολ. σε Αμερικανούς με ετήσιο εισόδημα κάτω των 75.000 δολ.

Ο Τραμπ από την πλευρά του ζήτησε αλλαγές στο νομοσχέδιο ώστε ο κάθε Αμερικανός να λάβει 2.000 δολάρια, αλλά οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο αρνήθηκαν να συμφωνήσουν με την αλλαγή.

Σε ένα tweet αργά το Σάββατο, ο Τραμπ υπερασπίστηκε και πάλι τη θέση του για το θέμα, κατηγορώντας την Κίνα για το ξέσπασμα του κορωνοϊού.

Η οικονομική βοήθεια για την πανδημία συνοδεύεται από έναν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η άρνηση Τραμπ να υπογράψει συνεπάγεται ένα μερικό κλείσιμο της κυβέρνησης από την Τρίτη, εκτός εάν το Κογκρέσο εγκρίνει ένα νομοσχέδιο έκτακτης διακοπής πριν από αυτό.

Το νέο αυτό νομοσχέδιο όμως δεν θα περιλαμβάνει τη βοήθεια για τους πληγέντες, την οποία ο Τραμπ θα πρέπει να υπογράψει.

Περίπου 14 εκατομμύρια Αμερικανοί θα επηρεαστούν από την καθυστέρηση των πληρωμών των επιδομάτων ανεργίας.

Σε μια έντονα διατυπωμένη δήλωση που δημοσιεύθηκε το Σάββατο, ο Μπάιντεν χαρακτήρισε την άρνηση του Τραμπ να υπογράψει το νομοσχέδιο ως «παραίτηση από την ευθύνη».

«Είναι μια μέρα μετά τα Χριστούγεννα και εκατομμύρια οικογένειες δεν γνωρίζουν αν θα μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδα λόγω της άρνησης του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να υπογράψει ένα νομοσχέδιο οικονομικής ανακούφισης που εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με συντριπτική και διμερή πλειοψηφία», είπε ο Μπάιντεν.

Εξήρε το παράδειγμα των μελών του Κογκρέσου στο συμβιβασμό και την επίτευξη διμερούς συμφωνίας, προσθέτοντας πως «Ο πρόεδρος Τραμπ πρέπει να βεβαιώσει ότι εκατομμύρια Αμερικανοί μπορούν να βάλουν φαγητό στο τραπέζι και να κρατήσουν τη στέγη πάνω από το κεφάλι τους σε αυτή την περίοδο των γιορτών».

Νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ με ανάρτησή του στο Twitter επανέλαβε την αντίρρησή του για το νομοσχέδιο, λέγοντας πως «Θέλω απλώς να δώσω στους σπουδαίους ανθρώπους μας 2000 δολάρια, και όχι τα 600 δολάρια που αναφέρει τώρα στο νομοσχέδιο».

$2000 + $2000 plus other family members. Not $600. Remember, it was China’s fault!