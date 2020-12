Ο Ντόναλντ Τραμπ, με μια ανάρτηση στο Twitter, επέκρινε κατά τα φαινόμενα τα περιοδικά μόδας γιατί δεν έκαναν αρκετά εξώφυλλα με την σύζυγό του, Μελάνια.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, εν μέσω ενός μπαράζ αναρτήσεων με τους συνήθεις πλέον ισχυρισμούς του για τη νομιμότητα των εκλογών, ο απερχόμενος πρόεδρος «θυμήθηκε» τα εξώφυλλα της Πρώτης Κυρίας.

Ο Τραμπ έκανε ένα retweet από το Breitbart News, που ανέφερε ότι «οι ελιτιστές σνομπ των Μέσων μόδας κράτησαν την πιο κομψή Πρώτη Κυρία της αμερικανικής ιστορίας εκτός των εξώφυλλων των περιοδικών τους για τέσσερα συνεχή χρόνια».

«Η σπουδαιότερη όλων», ήταν το σχόλιο του Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στην Μελάνια Τραμπ, καθώς έχει ξαναχρησιμοποιήσει αυτή τη φράση για τη σύζυγό του. «Fake News», συμπλήρωσε ο απερχόμενος πρόεδρος, δυο λέξεις που γράφει συχνά στα tweet του, κάθε φορά που θέλει να επιτεθεί στα ΜΜΕ.

The greatest of all time. Fake News! https://t.co/jiWjLrynQW