Ένας πιο χριστουγεννιάτικος μονόλιθος έκανε αυτή την φορά την εμφάνισή του, και πάλι στις ΗΠΑ.

Σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους από μέταλλο, στο πάρκο Corona Heights του Σαν Φρανσίσκο υψώθηκε «μυστηριωδώς» ένας μονόλιθος από gingerbread ανήμερα των Χριστουγέννων.

Τις περασμένες εβδομάδες, μία σειρά από μονόλιθοι είχαν στηθεί - άγνωστο το ακριβώς πως - σε διάφορες τοποθεσίες του πλανήτη, από τις ΗΠΑ έως τη Ρουμανία και από την Αυστραλία έως την Νήσο Γουάιτ στα ανοιχτά της Αγγλίας.

Η εμφάνιση του μονόλιθου από Gingerbread ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για τους ντόπιους. «Σοκαρίστηκα όταν πρωτοείδα τον μονόλιθο», λέει ο Τζος Άκερμαν στο BBC. Ο κ. Άκερμαν εντόπισε τον μονόλιθο καθώς έτρεχε στο πάρκο και ανέβασε τις φωτογραφίες στο Twitter που φυσικά έγιναν αμέσως viral.

In the perfect act of SF 2020 defiance, there is an expertly-iced gingerbread monolith atop Corona Heights. Miracle? pic.twitter.com/Ik7LKf82MM

— Jeffrey Tumlin (@jeffreytumlin) December 25, 2020



Όπως και ο πρώτος από τους μονόλιθους, ο οποίος είχε εμφανιστεί στη Γιούτα, έτσι και αυτός έχει τρεις κάθετες πλευρές, που σε αυτή την περίπτωση συγκρατούνται στη θέση τους με γλάσο.

Πολλοί από τους προηγούμενους μονόλιθους καταστράφηκαν από βάνδαλους αλλά ο συγκεκριμένος ίσως γλιτώσει μέχρι να φθαρεί (ή να φαγωθεί;) Τουλάχιστον αυτό ελπίζει ο γενικός διευθυντής της υπηρεσίας πάρκων της περιοχής Φιλ Γκίνσμπεργκ. «Θα το αφήσουμε μέχρι το μπισκότο να θρυμματιστεί»

Με πληροφορίες από BBC

