Μέχρι τώρα, στα 25 του, ο Μοχάμαντ Χουσεΐν δεν είχε γιορτάσει ποτέ ξανά τα Χριστούγεννα, καθώς είναι μουσουλμάνος. Η πανδημία του έδωσε την ευκαιρία να ζήσει αυτή την εμπειρία και ο φοιτητής που ζει στο Τορόντο έγινε viral.

Λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, οι 25χρονος και οι δύο συγκάτοικοι του θα μείνουν μαζί στο σπίτι αυτές τις ημέρες. Αποφάσισαν λοιπόν να τον εισάγουν στον κόσμο των Χριστουγέννων.

΄

Στο παρελθόν ο Μοχάμαντ Χουσεΐν είχε ζήσει κάποιες πλευρές της γιορτής- έχει πάει σε χριστουγεννιάτικα πάρτι στο γραφείο ή σε σπίτι κάποιου φίλου την παραμονή- αλλά ποτέ δεν βίωσε τα Χριστούγεννα στην πλήρη έκτασή τους.

Αποφάσισε λοιπόν να μοιραστεί τις εντυπώσεις του στο Twitter και γρήγορα έγινε viral, αφού οι αναρτήσεις του αναδημοσιεύθηκαν σχεδόν 100.000 φορές, ενώ συγκέντρωσαν πληθώρα likes και σχολίων.

Έπειτα από αυτή την ανταπόκριση, ένας φίλος του πρότεινε να προσθέσει στις αναρτήσεις του ένα link για φιλανθρωπικές οργανώσεις, όπως και έκανε. «Είναι πραγματικά εκπληκτικό. Τόσοι άνθρωποι κάνουν δωρεές σε αυτές τις οργανώσεις, τόσο πολλοί άνθρωποι λένε όμορφα πράγματα», δήλωσε στο BBC ο 25χρονος.

Μεταξύ άλλων, μπαίνοντας στον κόσμο των Χριστουγέννων, παρατήρησε ότι πρέπει να βελτιώσει τις επιδόσεις του. «Δεν μπορούσα παρά να παρατηρήσω ότι ήταν πάρα πολύ καλύτεροι από εμένα. Για παράδειγμα, όταν βάζαμε τη γιρλάντα στις σκάλες, εγώ πραγματικά πάσχιζα και ο συγκάτοικός μου κινούνταν με ταχύτητα φωτός», δήλωσε.

Επίσης διαπίστωσε ότι κάποιοι είναι «δεμένοι» με συγκεκριμένα στολίδια, ή φαγητά. Όσο για τα πράγματα που τον μπερδεύουν; Ότι δεν μπορεί να ανοίξει το δώρο του αμέσως. «Πιστεύω ότι η αναμονή για τα δώρα είναι κάτι που με μπερδεύει. Είναι εκεί πέρα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Growing up, my Muslim family never celebrated Christmas. This year I am not going home, because pandemic, so my roommates are teaching me how to have my first proper Christmas.



I am approaching this with anthropological precision.



Here are a few observations. pic.twitter.com/1WARv5nax4