Ο CEO του Twitter, Τζακ Ντόρσεϊ φέρεται να έκανε unfollow στους λογαριασμούς των Ντόναλντ Τραμπ και Τζο Μπάιντεν στην πλατφόρμα του.

Ο Ντόρσεϊ σταμάτησε επίσης να ακολουθεί τη νεοεκλεχθείσα αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Καμάλα Χάρις, την Ιβάνκα Τραμπ και τον Μάικ Πενς σύμφωνα με τον λογαριασμό @BigTechAlert στο Twitter, που καταγράφει τις κινήσεις των ηγετών της τεχνολογίας.

👀 @jack (CEO of Twitter and Square) is no longer following @JoeBiden — Big Tech Alert (@BigTechAlert) December 21, 2020

👀 @jack (CEO of Twitter and Square) is no longer following @realDonaldTrump — Big Tech Alert (@BigTechAlert) December 21, 2020

👀 @jack (CEO of Twitter and Square) is no longer following @KamalaHarris — Big Tech Alert (@BigTechAlert) December 21, 2020

👀 @jack (CEO of Twitter and Square) is no longer following @IvankaTrump — Big Tech Alert (@BigTechAlert) December 21, 2020

👀 @jack (CEO of Twitter and Square) is no longer following @VP — Big Tech Alert (@BigTechAlert) December 21, 2020





Από τις 17 Νοεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χάσει 368.743 followers στο Twitter, σύμφωνα με το Factba.se, σάιτ που παρακολουθεί δημόσιες δηλώσεις και tweets του Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, ο Τζο Μπάιντεν, κέρδισε περίπου 2.5 εκατομμύρια followers στην ίδια πλατφόρμα.

Στη διάρκεια της προεδρίας του, ο Τραμπ έχει υπάρξει ιδιαιτέρως ενεργός στο Twitter, προχωρώντας σε δημόσιες δηλώσεις μέσω του λογαριασμού του, εξαπολύοντας προσβολές εναντίον των πολιτικών αντιπάλων του και ανακοινώνοντας μέχρι και αποφάσεις μέσω της πλατφόρμας.

Όταν ο Μπάιντεν αναλάβει την προεδρία, το Twitter είπε πως ο Τραμπ θα χάσει συγκεκριμένες προστασίες που δίνονται σε παγκόσμιους ηγέτες, και θα υπόκειται στους ίδιους κανόνες με όλους τους χρήστες.

Με πληροφορίες από New York Post

