Ο Μπιλ Γκέιτς συνεχίζει την παράδοση των προτάσεων βιβλίων, επιλέγοντας πέντε, με μια ευρεία γκάμα θεμάτων, για το τέλος του 2020.

«Πέντε καλά βιβλία για μια άθλια χρονιά», είναι ο τίτλος του κειμένου του Γκέιτς, ο οποίος σημειώνει ότι σε δύσκολες εποχές, οι άνθρωποι που τους αρέσει να διαβάζουν στρέφονται σε διαφορετικών ειδών βιβλία. Αυτό έκανε και ο ίδιος.

«Φέτος, κάποιες φορές επέλεξα να εμβαθύνω σε ένα δύσκολο θέμα, όπως οι αδικίες που αποτελούν τη βάση των διαμαρτυριών του κινήματος Black Lives Matter. Άλλες φορές χρειαζόμουν αλλαγή παραστάσεων, κάτι πιο ελαφρύ στο τέλος της ημέρας. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να διαβάσω μια ευρεία γκάμα βιβλίων και πολλά εξαιρετικά», αναφέρει ο Γκέιτς.

Αυτά είναι τα πέντε βιβλία που προτείνει στο τέλος του 2020 και εξηγεί γιατί:

«The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness», της Μισέλ Αλεξάντερ

Όπως πολλοί λευκοί άνθρωποι, προσπάθησα να εμβαθύνω την αντίληψή μου για τον συστημικό ρατσισμό τους τελευταίους μήνες. Το βιβλίο της Αλεξάντερ προσφέρει μια αφυπνιστική ματιά στο πώς το ποινικό σύστημα δικαιοσύνης αδίκως βάζει στο στόχαστρο ιδιαίτερα τις μαύρες κοινότητες. Είναι ιδιαίτερα καλό στο να εξηγήσει την ιστορία και τους αριθμούς πίσω από τις μαζικές φυλακίσεις. Τελείωσα αυτό το βιβλίο πιο πεπεισμένος από ποτέ ότι χρειαζόμαστε μια πιο δίκαιη προσέγγιση για τις καταδίκες και περισσότερες επενδύσεις στις έγχρωμες κοινότητες.

«Range: Why Generalists Triumph in a Specialized World», του Ντέιβιντ Επστάιν

Ξεκίνησα να παρακολουθώ τη δουλειά του Επστάιν αφού παρακολούθησα μια φανταστική ομιλία το 2014 για τις αθλητικές επιδόσεις. Σε αυτό το συναρπαστικό βιβλίο υποστηρίζει ότι παρότι ο κόσμος φαίνεται να απαιτεί ολοένα περισσότερη εξειδίκευση, αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι περισσότεροι άνθρωποι που «επωφελούνται από ποικίλες εμπειρίες και προοπτικές καθώς προοδεύουν». Τα παραδείγματά του είναι από τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Κάρολο Δαρβίνο μέχρι τους ειδικούς της εποχής του Ψυχρού Πολέμου για σοβιετικά ζητήματα. Αν είστε ένας άνθρωπος με ευρύ πεδίο γνώσεων, που κάποτε νιώσατε επισκιασμένος από τους εξειδικευμένους συναδέλφους σας, αυτό το βιβλίο είναι για εσάς.

«The Splendid and the Vile: A Saga of Churchill, Family, and Defiance During the Blitz», του Έρικ Λάρσον

Μερικές φορές τα ιστορικά βιβλία καταλήγουν να μοιάζουν πιο επίκαιρα από ότι θα φαντάζονταν οι συγγραφείς τους. Αυτό ισχύει με αυτή την εξαιρετική εξιστόρηση των ετών 1940 και 1941, όταν οι Άγγλοι πολίτες πέρασαν σχεδόν κάθε βράδυ κρυμμένοι σε υπόγεια, καθώς τους βομβάρδιζαν οι Γερμανοί. Ο φόβος και η αγωνία που ένιωθαν- αν και πολύ πιο βαριά από αυτή που βιώνουμε με τον κορωνοϊό- έμοιαζε οικεία. Ο Λάρσον παρουσιάζει παραστατικά πώς ήταν η ζωή για τον μέσο πολίτη κατά τη διάρκεια αυτής της φρικτής περιόδου και κάνει σπουδαία δουλειά στη σκιαγράφηση κάποιων εκ των Βρετανών ηγετών αυτής της κρίσης, ανάμεσά τους ο Ουίνστον Τσόρτσιλ και οι στενοί σύμβουλοί του.

«The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War», του Μπεν Μακιντάιρ

Αυτή η μη λογοτεχνική καταγραφή επικεντρώνεται στον Όλεγκ Γκορντιέφσκι, έναν αξιωματούχο της KGB που έγινε διπλός πράκτορας για τους Βρετανούς και τον Όλντριχ Έιμς, τον Αμερικανό αποστάτη που πιθανότατα τον πρόδωσε. Οι πηγές του Μακιντάιρ δεν είναι μόνο δυτικές- ανάμεσά τους ο ίδιος ο Γκορντιέφσκι- αλλά και ρωσικές. Είναι το ίδιο συναρπαστικό με τα αγαπημένα μου κατασκοπικά μυθιστορήματα.

«Breath from Salt: A Deadly Genetic Disease, a New Era in Science, and the Patients and Families Who Changed Medicine Forever», της Μιγιάλ Τριβέντι

Αυτό το βιβλίο είναι πραγματικά εμψυχωτικό. Καταγράφει μια ιστορία σπουδαίας επιστημονικής καινοτομίας και πώς αυτή βελτίωσε τις ζωές σχεδόν όλων των ασθενών με κυστική ίνωση και των οικογενειών τους. Αυτή η ιστορία έχει ιδιαίτερη σημασία για μένα, επειδή γνωρίζω οικογένειες που έχουν επωφεληθεί από τα νέα φάρμακα που περιγράφονται σε αυτό το βιβλίο. Υποψιάζομαι ότι θα δούμε περισσότερα βιβλία σαν αυτό τα επόμενα χρόνια, καθώς θαύματα βιοιατρικής αναδύονται από εργαστήρια με ακόμη ταχύτερο ρυθμό.

