Οι αρχές στην Ινδία ερευνούν τα αίτια μίας άγνωστης ασθένειας που οδήγησε πάνω από 250 άτομα στο νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Οι ασθενείς, από την πόλη Ελουρού, στο κράτος του Άντρα Πραντές, παρουσίασαν ένα μεγάλο εύρος συμπτωμάτων, από ναυτία μέχρι σπασμούς, ενώ κάποιοι έχασαν τις αισθήσεις τους. Παράλληλα ένας αριθμός από κρεβάτια στο κρατικό νοσοκομείο ελευθερώθηκαν σε περίπτωση που χρειαστούν.

Η ασθένεια σημειώνεται ενώ η Ινδία εξακολουθεί να δίνει τη μάχη κατά του κορωνοϊού. Τα τοπικά Μέσα αναφέρουν πως όλοι οι ασθενείς έκαναν τεστ για κορωνοϊό και βρέθηκαν αρνητικοί.

Μέλος του προσωπικού του νοσοκομείου ανέφερε στην The Indian Express ότι «οι άνθρωποι που νόσησαν, ειδικά τα παιδιά, άρχισαν ξαφνικά να κάνουν εμετό αφότου παραπονέθηκαν για κάψιμο στα μάτια. Μερικοί από αυτούς λιποθύμησαν, ή παρουσίασαν σπασμούς».

Ωστόσο αρκετοί από τους ασθενείς έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον Alla Kali Krishna Srinivas, υπουργό Υγείας του Άντρα Πραντές, στα δείγματα αίματος δεν βρέθηκαν στοιχεία μόλυνσης από ιό.

With more than 250 people now affected, the situation in #Eluru is worsening. I demand an impartial, full-fledged inquiry into the incident. Floods, cyclone or healthcare, the YSRCP Govt has been caught napping in emergency situations. (1/3)