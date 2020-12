Οι διοπτροφόροι σίγουρα είδαν τον εαυτό τους στο πρόσωπο του Ζαν Καστέξ, όταν ο Γάλλος πρωθυπουργός άρχισε να αναζητά τα γυαλιά του, τα οποία όμως φορούσε.

Ο Καστέξ πήρε τη θέση του πίσω από το βήμα, για συνέντευξη Τύπου, έβγαλε τη μάσκα, έβαλε τα γυαλιά, έριξε αντισηπτικό στα χέρια του και τα έτριψε. Αλλά μία από αυτές τις κινήσεις προφανώς την έκανε μηχανικά, οπότε άρχισε να αναζητά τα γυαλιά του.

«Πού είναι τα γυαλιά μου;», τον έπιασε το μικρόφωνο να αναρωτιέται. Ο πρωθυπουργός της Γαλλίας έψαξε σε κάθε τσέπη του σακακιού του, κάτω από τη μάσκα και τελικά αποφάσισε να αρχίσει να κάνει δηλώσεις. Είτε παραιτήθηκε από την προσπάθεια να βρει τα γυαλιά του, είτε μόλις είχε καταλάβει ότι ήδη τα φορούσε, κάτι που έχουν πάθει οι περισσότεροι- αν όχι όλοι- οι διοπτροφόροι τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους.

“Where are my glasses?“: French Prime Minister Jean Castex looks for the glasses he’s already wearing during a press briefing. pic.twitter.com/Ftq1fugQxj