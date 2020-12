Συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές καθώς ένα όχημα έπεσε πάνω σε πεζούς στην πόλη Trier της Γερμανίας.

Δύο άτομα σκοτώθηκαν ενώ τραυματίστηκαν ακόμα δέκα ανυποψίαστοι περαστικοί. Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της αστυνομίας που ερευνούν το περιστατικό. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες στην τηλεόραση της BILD, το αυτοκίνητο κινείτο με ταχύτητα 70-80 χλμ/ώρα και πλησιάζοντας το πλήθος συνέχισε να επιταχύνει.

Η αστυνομία της πόλης σε ανάρτησή της κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν την περιοχή.

BREAKING VIDEO: Aftermath - car hits people in pedestrian zone in Trier city of Germany. #Trier pic.twitter.com/aEaZnJLw4b

Mehrere Verletzte, die von einem Auto angefahren wurden, in der Fußgängerzone in #Trier . Bitte meidet den Bereich, die Polizei ist gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften vor Ort.

#BREAKING: Several people injured after being hit by car in pedestrian zone in #Trier, Germany