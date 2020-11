Συναγερμός έχει σημάνει στο Μοντρεάλ του Καναδά, μετά από πληροφορίες για κατάσταση ομηρίας στα γραφεία της πασίγνωστης εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Ubisoft.

Σύμφωνα με τον Business Insider, η αστυνομία έχει περικυκλώσει το κτήριο στην οδό Saint-Laurent Boulevard ενώ εικόνες από το σημείο δείχνουν εργαζομένους να έχουν ανέβει στην ταράτσα. Εκπρόσωπος της Ubisoft δήλωσε στην ιστοσελίδα: «Είμαστε ενήμεροι για την κατάσταση και συνεργαζόμαστε με τις τοπικές αρχές».

«Επιβεβαιώνουμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της αστυνομίας, αλλά όχι την υπόθεση ομηρίας» ήταν αντίθετα η πρώτη δήλωση εκπροσώπου των τοπικών αρχών στο Business Insider. Ωστόσο σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι υπάλληλοι της εταιρείας στην ταράτσα, εθεάθησαν να προσπαθούν να σφραγίσουν την πόρτα που οδηγεί σε αυτούς. «Ταμπουρωμένοι» σε αίθουσες συσκέψεων είναι και άλλοι εργαζόμενοι σύμφωνα με αναφορές.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada. Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C

Αξιωματικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση στην Άμεση Δράση, και προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Εξειδικευμένοι αξιωματούχοι επιθεωρούν το κτήριο και ένα θωρακισμένο φορτηγό της αστυνομίας στάθμευσε έξω από την πολυκατοικία.

Οι εγκαταστάσεις στο Μόντρεαλ στεγάζουν το στούντιο της γαλλικής εταιρείας που έχει δημιουργήσει μερικούς από τους πιο δημοφιλείς τίτλους παιχνιδιών όπως "Assassin's Creed," "Far Cry," και "Watch Dogs."

Πριν το lockdown εκατοντάδες εργαζόμενοι δούλευαν καθημερινά από τα γραφεία ωστόσο εν μέσω καραντίνας, άγνωστος αλλά σημαντικά μικρότερος αριθμός υπαλλήλων πηγαίνει πλέον στα γραφεία, με την πλειονότητα των υπαλλήλων να βρίσκεται σε καθεστώς τηλεργασίας από το σπίτι.

Η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να αποφύγουν την γύρω περιοχή, που έχει αποκλειστεί.

There is an ongoing police operation at the corner of Saint-Laurent and St-Viateur. We ask people to avoid the area. The #SPVM is currently validating information and more details will follow. pic.twitter.com/44PjWzsCOh