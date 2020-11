Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεσπάθωσε κατά του Fox News μέσω Twitter, ενώ πληροφορίες του Axios θέλουν τον Ρεπουμπλικάνο να σχεδιάζει τη δημιουργία ψηφιακού καναλιού για να «χτυπήσει» το δίκτυο που κάποτε λάτρευε για τη στήριξη που του παρείχε.

«Σχεδιάζει να διαλύσει το Fox. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό», είπε στο Axios πηγή με λεπτομερή γνώση για τις προθέσεις του Τραμπ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρεπουμπλικάνος έχει πει σε φίλους του ότι θέλει να ιδρύσει εταιρεία ψηφιακών μέσων επικοινωνίας, για να πλήξει το Fox News.

Το δίκτυο ήταν από τα πρώτα ΜΜΕ που προέβλεψαν ότι η Αριζόνα θα καταλήξει στα «χέρια» του Τζο Μπάιντεν, ενώ προειδοποίησε ότι ήταν εσφαλμένοι οι ισχυρισμοί του Τραμπ περί νίκης του. Γεγονός που εξόργισε τον απερχόμενο πρόεδρο, σύμφωνα με αρκετά δημοσιεύματα.

Οι New York Times σε πρόσφατο δημοσίευμα για το τι μπορεί να κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ φεύγοντας από τον Λευκό Οίκο ανέφερε ότι έχουν γίνει προκαταρκτικές συζητήσεις για την απόκτηση ή τη δημιουργία ενός δικτύου.

Το Axios αναφέρει ότι κάτι τέτοιο θα ήταν δαπανηρό και χρονοβόρο και πως ο Τραμπ σκέφτεται να ανοίξει ψηφιακό κανάλι που θα εκπέμπει online, κάτι που θα απαιτήσει λιγότερα χρήματα και μπορεί να γίνει ταχύτερα. Πάντως, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Axios, ο απερχόμενος πρόεδρος αναμένεται να δαπανήσει αρκετό χρόνο «χτυπώντας» το Fox.

Εξάλλου ο Ντόναλντ Τραμπ- που ακόμη δεν έχει αναγνωρίσει την ήττα του- ήδη επιτίθεται στο Fox News μέσω Twitter, κατηγορώντας το δίκτυο ότι ξέχασε την «κότα με τα χρυσά αυγά», αναφερόμενος προφανώς στον εαυτό του.

«Η τηλεθέαση του Fox News κατά τη διάρκεια της ημέρας έχει καταρρεύσει απολύτως. Τα σαββατοκύριακα είναι ακόμη χειρότερα. Λυπηρό να το βλέπεις να συμβαίνει, αλλά ξέχασαν τι τους έκανε επιτυχημένος, τι τους έφτασε εδώ. Ξέχασαν την κότα με τα χρυσά αυγά. Η μεγαλύτερη διαφορά ανάμεσα στις εκλογές του 2016 και εκείνες του 2020 ήταν το Fox News», έγραψε στην ανάρτησή του.

