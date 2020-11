Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποίησε το διοικητικό συμβούλιο της Frontex στον απόηχο των δημοσιευμάτων για επαναπροωθήσεις στο Αιγαίο.

«Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το διοικητικό συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) πραγματοποίησε εχθές έκτακτη συνεδρίαση για να συζητήσει μια σειρά θεμάτων σχετικά με θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και τους ισχυρισμούς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης για την απώθηση μεταναστών στο Αιγαίο», αναφέρει η ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση « το διοικητικό συμβούλιο λαμβάνει υπόψη την έκθεση του εκτελεστικού διευθυντή σχετικά με την "ταχεία επέμβαση στα σύνορα στην Ανατολική Μεσόγειο" και το γεγονός ότι ο εκτελεστικός διευθυντής θα ζητήσει περαιτέρω νομικές ερμηνείες των διατάξεων των κανονισμών της ΕΕ που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στη θάλασσα» και προσθέτει ότι «σε αυτό το πλαίσιο, το Διοικητικό Συμβούλιο τονίζει ότι όλες οι λειτουργίες της Frontex πρέπει να εκτελούνται σε πλήρη συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις, και ιδίως με τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως την αρχή της μη επαναπροώθησης».

«Με βάση την αρχική πρόταση του Εκτελεστικού Διευθυντή για τη σύσταση επιτροπής αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απαιτείται επείγουσα δράση για τη διερεύνηση όλων των πτυχών που σχετίζονται με το θέμα. Αποφασίζει να συστήσει μια υποομάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο για να εξετάσει περαιτέρω αυτές τις πτυχές» συνεχίζει η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων.

Προσθέτει ότι «η εντολή αυτής της υποομάδας θα εκπονηθεί ενόψει της συζήτησης στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου και θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να συμβάλει επίσης στην αποσαφήνιση των υφιστάμενων ρυθμίσεων που έχουν εγγραφεί σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων των κανονισμών της ΕΕ σχετικά με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες στη θάλασσα και τις ανησυχίες εγείρονται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις «υβριδικές απειλές» που επηρεάζουν την εθνική τους ασφάλεια στα εξωτερικά σύνορα».

Today’s @Frontex extraordinary management board was a good start to what I want to be a transparent process. The @EU_Commission has asked the Frontex Executive Director to reply to Qs ahead of the next scheduled board meeting (end November).