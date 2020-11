Η Γκρέτα Τούνμπεργκ χλεύασε τον Ντόναλντ Τραμπ και χρησιμοποίησε τα ίδια τα λόγια του για να το κάνει.

Η Σουηδέζα ακτιβίστρια με μια ανάρτηση στο Twitter σχολίασε τις απανωτές εκκλήσεις του Τραμπ να σταματήσει η καταμέτρηση των ψήφων στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

«Τόσο γελοίο. Ο Ντόναλντ πρέπει να δουλέψει με το πρόβλημα διαχείρισης θυμού που έχει και μετά να πάει να δει μια καλή ταινία με ένα φίλο. Χαλάρωσε Ντόναλντ, χαλάρωσε», έγραψε στην ανάρτησή της.

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA