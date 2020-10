Ένας άντρας στη Νέα Υόρκη έπεσε μέσα σε μια τρύπα στο πεζοδρόμιο και προσγειώθηκε σε «κοπάδι» αρουραίων, μην μπορώντας να φωνάξει για βοήθεια από φόβο μήπως μπουν στο στόμα του.

Ο Leonard Shoulders περίμενε στη στάση ενός λεωφορείου στο Μπρονξ όταν ξαφνικά άνοιξε μια τρύπα στο τσιμέντο κάτω από τα πόδια του με αποτέλεσμα να πέσει μέσα, σπάζοντας το χέρι και το πόδι του, σύμφωνα με τον αδερφό του, Greg White.

«Δεν μπορούσε να κουνηθεί και οι αρουραίοι σκαρφάλωναν πάνω του. Δεν ούρλιαξε καν επειδή δεν ήθελε οι αρουραίοι να μπουν στο στόμα του», είπε ο αδερφός του 33χρονου.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν μισή ώρα για να βγάλουν τον Shoulders από την γεμάτη τρωκτικά τρύπα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, σύμφωνα με τους New York Times.

Η οικογένεια του 33χρονου μίλησε για το φρικιαστικό ατύχημα, λέγοντας πως Leonard έχει υποστεί εκτός από σωματικό και ψυχολογικό τραύμα.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την στιγμή που ο 33χρονος εξαφανίζεται ξαφνικά, πέφτοντας στην τρύπα του πεζοδρομίου. «Κοίταξα κάτω και ο τύπος κουνούσε μόνο το χέρι του», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

