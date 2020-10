Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Χαν έστειλε επιστολή στον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, CEO του Facebook, ζητώντας του να απαγορεύσει το ισλαμοφοβικό περιεχόμενο.

Σε επιστολή του ο κ. Χαν αναφέρει ότι η «αυξανόμενη ισλαμοφοβία» ενθάρρυνε το «μίσος, τον εξτρεμισμό και τη βία... ειδικά μέσω της χρήσης των social media».

Την προηγούμενη ημέρα ο Χαν κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι «επιτέθηκε στο Ισλάμ».

Το Facebook έχει ήδη θέσει σε ισχύ πολιτική κατάργησης της ρητορικής μίσους στις πλατφόρμες του.

Η πλατφόρμα ορίζει τη ρητορική μίσους ως «άμεση επίθεση σε ανθρώπους» με βάση προστατευμένα χαρακτηριστικά, όπως φυλή, εθνικότητα, εθνική καταγωγή και θρησκευτική σχέση, μέσω «βίαιης ή απάνθρωπης ομιλίας» ή «επιβλαβών στερεοτύπων».

Στην επιστολή του που δημοσίευσε στο Twitter, ο Πακιστανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε πρόσφατη απόφαση του Facebook να απαγορεύσει κάθε περιεχόμενο που αρνείται ή στρεβλώνει το Ολοκαύτωμα.

Ζήτησε να εφαρμοστεί παρόμοια πολιτική για αντι-Ισλαμικά σχόλια.

«Δεδομένης της αχαλίνωτης κακοποίησης μουσουλμάνων σε πλατφόρμες social media, θα ήθελα να σας ζητήσω να επιβάλλετε παρόμοια απαγόρευση απέναντι στην ισλαμοφοβία και το μίσος εναντίον του Ισλάμ στο Facebook ανάλογης εκείνης που έχετε εφαρμόσει σε ό,τι αφορά στο Ολοκαύτωμα», αναφέρει μεταξύ άλλων.

«Το μήνυμα μίσους πρέπει να απαγορευτεί συνολικά. Δεν μπορεί κανείς να στείλει το μήνυμα ότι ενώ κάποια κείμενα μίσους εναντίον ορισμένων είναι απαράδεκτα ενώ εναντίον άλλων (ομάδων) αποδεκτά».

Τα σχόλιά του Χαν ακολούθησαν την ομιλία Μακρόν όπου αποτίει φόρο τιμής στον Γάλλο καθηγητή ιστορίας που δολοφονήθηκε όταν έδειξε κινούμενα σχέδια του Προφήτη Μωάμεθ στην τάξη.

Ο Μακρόν είπε ότι ο δάσκαλος «σκοτώθηκε επειδή οι Ισλαμιστές θέλουν το μέλλον μας», αλλά η Γαλλία «δεν θα παραιτηθεί από τα σκίτσα».

Σε ανάρτησή του ο Χαν απάντησε πως «είναι ατυχές το γεγονός ότι (ο κ. Μακρόν) επέλεξε να ενθαρρύνει την ισλαμοφοβία επιτιθέμενος στο Ισλάμ παρά στους τρομοκράτες που ασκούν βία».

Ο Χαν δέχεται πίεση από την αντιπολίτευση. Καταστήματα σε αρκετές χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν επίσης μποϊκοτάρει γαλλικά προϊόντα σε ένδειξη διαμαρτυρίας κατά της υπεράσπισης του δικαιώματος του Μακρόν να δείξει τα σκίτσα του Προφήτη Μωάμεθ.

Οι απεικονίσεις του Προφήτη Μωάμεθ θεωρείται σοβαρό αδίκημα για τους Μουσουλμάνους, επειδή η ισλαμική παράδοση απαγορεύει ρητά τις εικόνες του Μωάμεθ και του Αλλάχ.

Ωστόσο, το γαλλικό κράτος υποστηρίζει ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν πρέπει να περιοριστεί για να προστατεύσει τα συναισθήματα μιας συγκεκριμένης κοινότητας.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας χαρακτήρισε τις εκκλήσεις για μποϊκοτάζ «αβάσιμες», προσθέτοντας ότι πρέπει να «σταματήσουν αμέσως».

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πακιστάν ζήτησε από το Facebook να βοηθήσει στη διερεύνηση περιεχομένου στον ιστότοπό του.

Το 2017, κάλεσε τον γίγαντα των κοινωνικών μέσων να ερευνήσει το «βλασφημικό περιεχόμενο» χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς μπορεί να ήταν αυτό, αλλά στο παρελθόν, οι κατηγορίες για βλασφημία κυμαίνονταν από απεικονίσεις του Προφήτη Μωάμεθ έως ακατάλληλες αναφορές στο Κοράνι.

Ωστόσο, οι επικριτές ανέφεραν τότε ότι οι νόμοι περί βλασφημίας, που επιτρέπουν τη θανατική ποινή σε ορισμένες περιπτώσεις, συχνά χρησιμοποιούνται ως μέσο κατάχρησης για να καταπιέζουν τις μειονότητες.

My letter to CEO Facebook Mark Zuckerberg to ban Islamophobia just as Facebook has banned questioning or criticising the holocaust. pic.twitter.com/mCMnz9kxcj