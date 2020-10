Ένας άντρας κατηγορείται ότι εμφανίστηκε στην τηλεόραση και προσπάθησε να πουλήσει ένα έργο τέχνης του Banksy, το οποίο είχε τραβήξει από έναν τοίχο στο Μπράιτον.

Ο Βρετανός, ο οποίος εμφανίστηκε στο Antiques Roadshow του BBC, είπε ότι είχε ζήσει στο Μπράιτον τη δεκαετία του '90 με '20. Ισχυρίστηκε ότι είδε το έργο του Banksy το 2004, και φέρεται με κάποιο τρόπο αυτό να βρέθηκε στα χέρια του. Το έργο αποτυπώνει έναν αρουραίο να κρατά ένα τρυπάνι.

Μάλιστα, δήλωσε στον παρουσιαστή και ειδικό στα έργα τέχνης, Ρούπερτ Μαας, ότι είχε αφαιρέσει το έργο από έναν τοίχο στο Μπράιτον της Αγγλίας.

«Το είδα σε έναν τοίχο, φαινόταν χαλαρό και το έβγαλα», είπε γελώντας. Πήγε στην εκπομπή για να λάβει μια εκτίμηση από τον εμπειρογνώμονα, ο οποίος του είπε ότι ίσως να αξίζει έως και 25.000 $, αν και για να εκτιμηθεί χρειάζεται το πιστοποιητικό γνησιότητας.

Ο Βρετανός είπε ότι προσπάθησε να εξασφαλίσει πιστοποιητικό γνησιότητας, αλλά δεν τα κατάφερε και τώρα το έργο τέχνης είναι άχρηστο. Ισχυρίστηκε ότι ήταν σίγουρος ότι το κομμάτι ήταν γνήσιο.

Ωστόσο, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επέκριναν τον άντρα και σχολίασαν ειρωνικά όσα είπε.

Saw this Mona Lisa painting and noticed the bullet proof glass was " a bit loose" #antiquesroadshow

I might just pop along to Tate modern and see if anything needs a little bit of ‘gentle persuasion’ #AntiquesRoadshow