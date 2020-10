Σε χθεσινή προεκλογική ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ «φαντάστηκε» ένα μέλλον με ενδεχόμενη ήττα του από τον Τζο Μπάιντεν.

«Ξέρετε κάτι; Το να κατεβαίνω [στις εκλογές] απέναντι στον χειρότερο υποψήφιο στην ιστορία της Αμερικανικής πολιτικής με πιέζει», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στο συγκεντρωμένο πλήθος.

«Φαντάζεστε να χάσω; Όλη μου η ζωή- τι θα κάνω; Θα πω, έχασα από τον χειρότερο υποψήφιο στην ιστορία της πολιτικής! Δεν θα νιώσω τόσο καλά. Ίσως χρειαστεί να φύγω από τη χώρα, δεν ξέρω», πρόσθεσε ο Τραμπ.

"Maybe I'll have to leave the country. I don't know." -- Trump on what could happen if he loses to Biden pic.twitter.com/NGrXDwjaSd