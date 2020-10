Ερευνητές που εργάζονται στη θάλασσα και συγκεκριμένα στα ανοικτά της «Νέας Σκωτίας» του Καναδά, βρήκαν έναν τεράστιο λευκό καρχαρία που ζυγίζει 3.541 κιλά και έχει μήκος 17 πόδια και 2 ίντσες.

Ειδικότερα, επιστήμονες από την ΜΚΟ, OCEARCH, που ερευνά τους λευκούς καρχαρίες, περιέγραψαν τον θηλυκό καρχαρία ως την «Βασίλισσα του Ωκεανού» και την ονόμασαν Nukumi.



«Την ονομάσαμε Nukumi», από τη θρυλική σοφή γυναίκα των ιθαγενών Mi'kmaq» έγραψε η ΜΚΟ, Ocearch σε δημοσίευση της στα social media.

