Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς διαγνώσθηκε αρνητικός στον κορωνοϊό, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του.

«Σήμερα το πρωί, ο αντιπρόεδρος Πενς και η Δεύτερη Κυρία διαγνώσθηκαν αρνητικοί στην Covid-19. Η κατάσταση της υγείας του αντιπροέδρου Πενς παραμένει καλή και εύχεται στους Τραμπ καλή ανάρρωση», ανακοίνωσε ο Ντέβιν Ο΄Μάλεϊ στο Twitter

As has been routine for months, Vice President Pence is tested for COVID-19 every day. This morning, Vice President Pence and the Second Lady tested negative for COVID-19. Vice President Pence remains in good health and wishes the Trumps well in their recovery.