Θαλάσσιοι βιολόγοι σχεδιάζουν τη διάσωση περίπου 270 φαλαινών, που εγκλωβίστηκαν σε αμμώδη περιοχή έξω από απομακρυσμένη δυτική ακτή της Τασμανίας.

Επιστήμονες δήλωσαν πως οι πρώτες εκτιμήσει κάνουν λόγο για τουλάχιστον 25 νεκρές φάλαινες, ανάμεσά τους.

Οι φάλαινες -πιλότοι είναι ένα είδος θηλαστικού του ωκεανού, που έχει μήκος 7 μέτρα και μπορεί το βάρος του να φτάσει έως και τους 3 τόνους.

«Ενώ αυτού του είδους ο εγκλωβισμός δεν είναι ασυνήθιστος στην Τασμανία, τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια δεν είχαμε συναντήσει κάποιο τέτοιο φαινόμενο», δήλωσε ο Νικ Ντέκα, περιφερειακός διευθυντής Πάρκων και Άγριας Ζωής της Τασμανίας.

Το αρμόδιο Τμήμα Βιομηχανιών, Πάρκων, Νερού και Περιβάλλοντος της χώρας επισήμανε ότι οι φάλαινες προσάραξαν χωρισμένες σε τρεις ομάδες σε ρηχά νερά του Macquarie Heads, περίπου 200 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας του Χόμπαρτ.

Οι διασώστες με εξειδικευμένο εξοπλισμό έφτασαν στο σημείο τη Δευτέρα το απόγευμα (τοπική ώρα) για να αξιολογήσουν την κατάσταση.

Οι αρχικές εκτιμήσεις των επιστημόνων ανέφεραν ότι επρόκειτο συνολικά για 70 φάλαινες αλλά όταν είδαν εικόνα από αέρος, διαπίστωσαν ότι πρόκειται για πολύ μεγαλύτερο αριθμό.

Τελευταίο ανάλογο συμβάν είχε γίνει το 2009 σε ακτή της Τασμανίας. Τότε, είχαν εγκλωβιστεί περίπου 200 φάλαινες.

Αργότερα, το 2018, περισσότερες από 100 φάλαινες πέθαναν σε ακτή της Νέας Ζηλανδίας.

Δεν είναι γνωστός ακόμα ο ακριβής λόγος που οι φάλαινες, οι οποίες ταξιδεύουν μαζί ανά ομάδες, μερικές φορές καταλήγουν να εγκλωβίζονται σε παραλίες.

Αυτό που αναφέρουν ωστόσο οι επιστήμονες είναι ό,τι οι ομάδες ακολουθούν έναν ηγέτη. Επίσης, σε περίπτωση που κάποια φάλαινα έχει τραυματιστεί, η ομάδα της συνηθίζει να συγκεντρώνεται γύρω της.

Μία πιθανή εξήγηση έχει ο Olaf Meynecke, ερευνητής φαλαινών και υπεύθυνος έργου για τις φάλαινες και το κλίμα στο Πανεπιστήμιο Griffith. «Οι κοινωνικές τους ομάδες και ο ισχυρός δεσμός μεταξύ τους, συχνά τις οδηγούν στις ακτές», δήλωσε στο Reuters.

