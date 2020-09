Τουλάχιστον δύο άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 14 τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς σε πάρτι στο Ρότσεστερ της Νέας Υόρκη.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Ρότσεστερ, οι πυροβολισμοί συνέβησαν στη Λεωφόρο της Πενσυλβανίας περίπου στις 12:25 π.μ. τοπική ώρα.

Πρόκειται για μία «πραγματική τραγωδία επικών διαστάσεων», δήλωσε ο προσωρινός αρχηγός της αστυνομίας του Ρότσεστερ, Mark Simmons, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου νωρίς το Σάββατο το πρωί.

«Δεκαέξι θύματα είναι ανήκουστα» πρόσθεσε.

Η μία νεκρή είναι γυναίκα ηλικίας 18-22 ετών και ο άλλος ένας άνδρας της ίδια ηλικίας. Οι 14 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε δύο τοπικά νοσοκομεία.

Ο Simmons είπε ότι κανένα από τα άλλα θύματα δεν υπέστη απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς. Η αστυνομία δεν έχει δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων και δεν έχει εντοπίσει ακόμα τον ύποπτο.



Οι αστυνομικοί εξακολουθούν να παίρνουν καταθέσεις από μάρτυρες για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί και να μάθουν περισσότερα για τον ύποπτο ή τους υπόπτους.

Ένας μάρτυρας είπε στη θυγατρική της ABC News, στο WHAM, ότι οι πυροβολισμοί ακούγονταν «σαν τον πόλεμο του Βιετνάμ».

Mass shooting in Rochester, New York. Massive police presence, multiple people killed and possibly 10+ shot at multiple locations. pic.twitter.com/ortdKdCV5C