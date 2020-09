Ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τις ανησυχίες που εκφράζονται για την κλιματική αλλαγή, υποστηρίζοντας ότι «στο τέλος ο καιρός θα γίνει πιο δροσερός».

«Στο τέλος θ' αρχίσει να δροσίζει. Περιμένετε και θα δείτε», σημείωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, από την Καλιφόρνια όπου βρίσκεται, με αφορμή τις τεράστιες πυρκαγιές που σαρώνουν τη Δυτική Ακτή εδώ και μία εβδομάδα.

«Θα ευχόμουν η επιστήμη να συμφωνούσε μαζί σας», απάντησε ο Γουέιντ Κράουφουτ, τοπικός αξιωματούχος της υπηρεσίας προστασίας φυσικών πόρων στο Σακραμέντο, με τον Τραμπ να συνεχίζει, γελώντας: «Δεν νομίζω ότι η επιστήμη ξέρει πραγματικά τι συμβαίνει».

«Στην πραγματικότητα δεν θα δροσίσει, κύριε πρόεδρε. Η κλιματική αλλαγή είναι πραγματική», έγραψε αργότερα στο Twitter ο Κράουφουτ, συνοδεύοντας το μήνυμά του με ένα γράφημα που εικονίζει την αύξηση της θερμοκρασίας στην Καλιφόρνια.

It actually won’t get cooler Mr. President. #ClimateChangeIsReal pic.twitter.com/gYWtitBdcN