Μια ομάδα μεταναστών, που διασώθηκαν από δανέζικο τάνκερ στη Μεσόγειο, πάτησαν ξανά στεριά, έπειτα από πάνω από 40 ημέρες στη θάλασσα.

Οι 27 άνθρωποι- ανάμεσά τους μια έγκυος γυναίκα- σάλπαραν από τη Λιβύη στις 2 Αυγούστου. Δύο ημέρες αργότερα, όταν το σκάφος τους άρχισε να βυθίζεται, τους διέσωσε το Maersk Etiene. Όμως στη συνέχεια καμία χώρα δεν έδινε άδεια στο δανέζικο τάνκερ να δέσει κάτι που κράτησε πάνω από ένα μήνα, μέχρι το βράδυ του Σαββάτου, όταν τελικά οι μετανάστες αποβιβάστηκαν στην Ιταλία.

Μία ημέρα νωρίτερα, οι άνθρωποι αυτοί είχαν μεταφερθεί σε ένα σκάφος διάσωσης της ΜΚΟ Mediterranea Saving Humans, που τους πήγε στο λιμάνι του Πότσαλο. «Αυτό βάζει ένα τέλος στο πιο ντροπιαστικό και μεγαλύτερης διάρκειας αδιέξοδο της ευρωπαϊκής ναυτικής ιστορίας», ανέφερε σε ανάρτηση η οργάνωση.

🔵 At 22.40 today the 25 people that were transferred from the @maersktankers #Etienne to the #MareJonio landed in #Pozzallo.

This puts an end to the longest and most shameful stand-off in European maritime history. pic.twitter.com/tsEufBv5ho