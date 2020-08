Για δημιουργικό διάλογο και σεβασμό στο διεθνές Δίκαιο έκανε έκκληση ο Πάπας Φραγκίσκος, αναφερόμενος στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην ανατολική Μεσόγειο.

«Παρακολουθώ με ανησυχία τις εντάσεις στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και κάνω έκκληση για δημιουργικό διάλογο και σεβασμό στο διεθνές δίκαιο προκειμένου να επιλυθούν οι αντιπαραθέσεις που απειλούν την ειρήνη των λαών της συγκεκριμένης περιοχής» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ποντίφικας, με μήνυμά του στο Twitter.

I follow with concern the tensions in the Eastern Mediterranean area and I appeal for constructive dialogue and respect for international law to resolve the conflicts that threaten the peace of the peoples of that region.

Με αφορμή την παρέμβαση του επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, ο διευθυντής Επικοινωνίας της προεδρίας της Τουρκίας και στενός συνεργάτης του Ερντογάν, επίσης με tweet του, κάλεσε την Ελλάδα να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο.

Συγκεκριμένα, ο Φαχρετίν Αλτούν έγραψε: «Χαιρετίζω τη δήλωση του Πάπα για την Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία καλεί την Ελλάδα, μεταξύ άλλων, να σεβαστεί το Διεθνές Δίκαιο, αντί να στρατιωτικοποιήσει τα νησιά του Αιγαίου και να διεκδικήσει τη Γαλάζια Πατρίδα μας. Η Μεσόγειος πρέπει να είναι μια θάλασσα ειρήνης και σταθερότητας.

I welcome @Pontifex statement on the Eastern Mediterranean.



Turkey calls on Greece, among others, to respect international law, instead of militarizing the Aegean islands and laying claim to our Blue Homeland.



The Mediterranean should be a sea of peace and stability. https://t.co/gVZ86jXijC