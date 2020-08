Το βασιλικό ζεύγος της Ολλανδίας απολογήθηκε δημοσίως για μία φωτογραφία του στη Μήλο, κατά τις διακοπές τους, όπου εμφανίζονται μαζί με έναν άνδρα χωρίς να κρατούν τις ενδεδειγμένες αποστάσεις για την αποφυγή μετάδοσης του κορωνοϊού.

Ο βασιλιάς Γουλιέλμος-Αλέξανδρος της Ολλανδίας και η σύζυγός του, βασίλισσα Μάξιμα βρέθηκαν πριν λίγες ημέρες στην Μήλο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το βασιλικό ζεύγος, περιηγήθηκε στα σοκάκια του νησιού και επισκέφτηκε τοπικές ταβέρνες. Ωστόσο, μία φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα φαίνεται πως θορύβησε.

Σύμφωνα με το RTL Nieuws η φωτογραφία λήφθηκε σε ελληνικό εστιατόριο. Ένας υπάλληλος του εστιατορίου επιβεβαίωσε ότι το βασιλικό ζεύγος επισκέφθηκε το κατάστημα την περασμένη εβδομάδα και ότι έβγαλε τη φωτογραφία με έναν από τους ιδιοκτήτες. «Η φωτογραφία προοριζόταν για ένα ιδιωτικό άλμπουμ», είπε ο υπάλληλος, προσθέτοντας ότι η παραβίαση των κανόνων για τη μετάδοση του κορωνοϊού ήταν «λάθος».

‘In media verscheen een foto waarop we te weinig afstand houden. In de spontaniteit van het moment hebben we daar niet goed op gelet. Dat hadden we natuurlijk wel moeten doen. Want ook op vakantie is naleven van coronaregels essentieel om het virus eronder te krijgen’-WA & Máxima