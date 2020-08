Η Γκρέτα Τούνμπεργκ επέστρεψε στο σχολείο, έπειτα από διάλειμμα ενός χρόνου που αφιέρωσε στον ακτιβισμό για την κλιματική αλλαγή.

«Το διάλειμμα ενός χρόνου τελείωσε και αισθάνομαι τόσο τέλεια που επιτέλους είμαι ξανά πίσω στο σχολείο!», έγραψε στον λογαριασμό της στο Twitter η 17χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια, χωρίς να αναφέρει σε ποια πόλη ή πoιο εκπαιδευτικό ίδρυμα ξανάρχισε να παρακολουθεί μαθήματα.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI