Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε σε συνοικία της Βαλτιμόρης, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για μία νεκρή γυναίκα.

Στα πλάνα που προβάλλει το τηλεοπτικό δίκτυο WBFF μια σειρά σπιτιών, χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο, έχουν ισοπεδωθεί με τα συντρίμμια να έχουν διασκορπιστεί.

Ισχυρή πυροσβεστική δύναμη βρίσκεται στο σημείο όπου σημειώθηκε η έκρηξη στη διασταύρωση των οδών Labyrinth και Reisterstown.

Σύμφωνα με αξιωματούχους τουλάχιστον 2 άνθρωποι μεταφέρονται σε κρίσιμη κατάσταση ενώ μία γυναίκα φέρεται να είναι νεκρή καθώς συνεχίζονται οι έρευνες στην περιοχή.

Στο σημείο και μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων Διάσωσης.

Η ένωση πυροσβεστών της Βαλτιμόρης δημοσίευσε στο Twitter ότι πολλά σπίτια διαλύθηκαν και τουλάχιστον 5 άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια. Ανάμεσα στα άτομα που έχουν παγιδευτεί είναι και παιδιά.

