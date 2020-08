View this post on Instagram

W ciągu kilku dni dzięki artykułowi zamieszczonemu w Journal of Vascular Surgery zrobiło się głośno na temat tego co wolno a czego nie powinno pokazywać się na social media, szczególnie będąc chirurgiem... Skłoniło mnie to do przemyśleń... Tak naprawdę zawsze dodając post zastanawiam się czy nie jest zbyt wyzywający, czy wypada będąc lekarzem wstawić zdjęcie w bikini czy w sukience w której czuje się kobieco?🤔 Fakt jest taki ze mam również życie prywatne i jestem w nim kobietą, która dobrze czuje się w swoim ciele, chodzę do klubów, mam gorsze i lepsze dni, śpiewam głośno piosenki gdy jadę autem i jestem przede wszystkim człowiekiem🙏🏽 Uważam tez ze nie to w co się ubieramy nas definiuje i nie wolno oceniać człowieka czy jego kompetencji po wyglądzie a niestety często się to zdarza... Kobieta-chirurg (nawet nie wiem jak odmienić to słowo na forme żeńską😳) tez ma prawo włożyć bikini czy szpilki i seksowna sukienkę. W pracy, na bloku operacyjnym każdy z nas jest w pełni profesjonalistą, lekarzem który o was zadba ale mamy tez życie prywatne i jesteśmy w nim sobą❤️🙃😉 Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Czy lekarze nie powinni dodawać swoich prywatnych zdjęć? Czy uważacie ze zdjęcie „Pani doktor w bikini” to już zbyt wiele? Hmmm powiem szczerze ze jestem ciekawa jak się do tego odnosicie😀 #medbikini #womeninsurgery #doctressstory #medbikinimovement #polishdoktor#surgeon#vascularsurgeon#chirurg#kobieta#lekarz#female#polskadziewczyna#doctor#doctorafterwork#