Το κλεμμένο αρκουδάκι που περιείχε ηχητικό μήνυμα από τη μητέρα της ιδιοκτήτριάς του στο Βανκούβερ, βρέθηκε έπειτα και από διαδικτυακή εκστρατεία.

Η Μάρα Σοριάνο είχε το αρκουδάκι της μέσα σε μία τσάντα που εκλάπη στο Βανκούβερ κατά τη μετακόμισή της. Μέσα από το αρκουδάκι η κοπέλα μπορούσε να ακούει τη φωνή της μητέρας της σε μήνυμα που της είχε αφήσει πριν πεθάνει από καρκίνο.

Η έκκλησή της μέσω Twitter βρήκε πολλούς υποστηρικτές μεταξύ των οποίων και αρκετοί διάσημοι όπως ο Ράιαν Ρέινολντς που πρόσφερε 5.000 δολάρια ως αμοιβή.

Την περασμένη εβδομάδα, η Σοριάνο, έλαβε μήνυμα από κάποιον που ισχυριζόταν ότι βρήκε το πολύτιμο αρκουδάκι. Στη συνέχεια συναντήθηκε με δύο άνδρες σε δημόσιο χώρο και ένας από αυτούς της το παρέδωσε.

Την ευχάριστη είδηση, ανακοίνωσε ο ίδιος ο ηθοποιός, Ράιαν Ρέινολντς, με μήνυμά του στα social media.

Λίγες ημέρες νωρίτερα ο ηθοποιός με ανάρτησή του στο Twitter είχε δηλώσει ότι προσφέρει αμοιβή 5.000 δολάρια σε όποιον επιστρέψει το κλεμμένο αρκουδάκι μιας 28χρονης.

Ο διάσημος ηθοποιός υποστήριξε με αυτό τον τρόπο τη διαδικτυακή εκστρατεία που ξεκίνησε η 28χρονη, καθώς δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο λούτρινο παιχνίδι.

Says two good samaritans returned the bear Tuesday night after taking it from the original thief.

Η συγκινητική ιστορία

Το αρκουδάκι παίζει μια ηχογράφηση με τη φωνή της μητέρας της Μάρα Σοριάνο που λέει «Σε αγαπάω, είμαι υπερήφανη για σένα, θα είμαι πάντα μαζί σου». Η μητέρα της νεαρής κοπέλας πέθανε πέρυσι τον Ιούνιο από καρκίνο σε ηλικία 53 ετών και το αρκουδάκι έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την 28χρονη.

Το παιχνίδι εκλάπη μαζί με ένα ipad κατά τη διάρκεια μετακόμισης. Βρισκόταν μέσα σε ένα σακίδιο, που περιείχε επίσης σημαντικά έγγραφα, το iPad και μια κονσόλα παιχνιδιών Nintendo Switch.

Η Μάρα Σοριάνο από την αρχή ξεκαθάρισε ότι δεν την ενδιαφέρουν τα υπόλοιπα αντικείμενα αρκεί να πάρει πίσω το αρκουδάκι της.

