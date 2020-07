Η σύλληψη μιας διαδηλώτριας από την αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει προκαλέσει σάλο στις ΗΠΑ, με αυτόπτες μάρτυρες να καταγγέλλουν «απαγωγή».

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει άνδρες με πολιτικά να αρπάζουν μια γυναίκα και να τη σπρώχνουν σε ένα βανάκι χωρίς πινακίδες, στο ανατολικό Μανχάταν.

Η γυναίκα που φέρεται να είναι 18 χρόνων, αντιστέκεται και φωνάζει προτού συρθεί με τη βία στο βαν, τη στιγμή που ένστολοι αστυνομικοί με ποδήλατα κυκλώνουν το όχημα ώστε να διευκολύνουν τη σύλληψη, απωθώντας συγκεντρωμένους να πλησιάσουν.

Το νέο αυτό περιστατικό αυθαιρεσίας της Τρίτης έρχεται εν μέσω κατακραυγής για καταγγελίες ανάλογων πρακτικών από πράκτορες στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αρπαγή γυναικών από τους δρόμους και τη μεταφορά τους σε οχήματα χωρίς διακριτικά» ανέφερε στο Twitter η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, καλώντας τους Αμερικανούς να αντισταθούν στη «διολίσθηση προς τον αυταρχισμό».

Our civil liberties are on brink.



This is not a drill. There is no excuse for snatching women off the street and throwing them into unmarked vans.



To not protect our rights is to give them away. It is our responsibility to resist authoritarianism. https://t.co/pw20WF05KK