Ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων έριξαν κόκκινη μπογιά στο νερό από δύο σιντριβάνια στην πλατεία Τραφάλγκαρ του Λονδίνου, για να διαμαρτυρηθούν κατά της εκτροφής ζώων.

Μέλη της οργάνωσης Animal Rebellion κρατούσαν πλακάτ, καθώς έριχναν την μπογιά στα σιντριβάνια.

«Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να ζητήσουμε από την κυβέρνηση να αποτρέψει μελλοντικές πανδημίες τερματίζοντας την εκτροφή ζώων και υλοποιώντας τη μετάβαση σε ένα διατροφικό σύστημα, που θα βασίζεται στα φυτά», τονίζει η οργάνωση, σε μια ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Το κόκκινο συμβολίζει το αίμα με το οποίο έχουν βαφτεί τα χέρια της βρετανικής κυβέρνησης», πρόσθεσαν τα μέλη της οργάνωσης.

