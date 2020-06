Από το 2018, τέτοιες μέρες με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Υπερηφάνειας, η σημαία του pride κυματίζει στο μπαλκόνι της δημαρχίας της πόλης Villanueva de Algaidas, ως ένδειξη πλουραλισμού, ισότητας και αποδοχής. Ωστόσο, φέτος, η κίνηση αυτή δεν έμελλε να μακροημερεύσει.

Μετά την καταγγελία τριών κατοίκων του δήμου που προσέφυγαν στην αστυνομία για την άμεση απομάκρυνση της σημαίας, αλλά και την επιστολή δημοτικού συμβούλου της αντιπολίτευσης που απείλησε να στείλει στα δικαστήρια για τον ίδιο λόγο την τοπική αρχή, η δημαρχία αναγκάστηκε να κατεβάσει τη σημαία, ξεκαθαρίζοντας, πάντως, πως «με ή χωρίς σημαία, η δημοτική αρχή καθιστά σαφές πως θα είναι πάντα από την πλευρά της ισότητας, της αποδοχής και του σεβασμού σε κάθε ομάδα».

Επρόκειτο για μια μικρή νίκη της ομοφοβίας, όχι όμως οριστική.

Πληροφορούμενοι την είδηση, πολλοί κάτοικοι της μικρής αυτής πόλης, περίπου 60 χιλιόμετρα έξω από τη Μάλαγα, στον ισπανικό Νότο, ένιωσαν απογοήτευση και θέλησαν να επανορθώσουν. Κάπως έτσι, με τη βοήθεια του τοπικού sex shop που τους παρείχε περίπου 400 σημαίες, κρέμασαν στα μπαλκόνια, τα παράθυρα, τα αυτοκίνητά τους την πολύχρωμη σημαία του pride, τασσόμενοι υπέρ της κοινότητας των LGBTIQ+.

Μιλώντας σε τοπικό δίκτυο, οι κάτοικοι δήλωσαν υπερήφανοι για τους ίδιους και τους συνανθρώπους τους, τονίζοντας πως ήθελαν να αποδείξουν πως η Villanueva de Algaidas παραμένει μια «ανοιχτή και δημοκρατική» πόλη.

After 3 people complained about a rainbow flag hanging from City Hall, residents in this Spanish village put up 400 Pride flags on their balconies pic.twitter.com/BvdSCyzCjc