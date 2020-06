Πριν βάλει τέλος στη ζωής της, η Σάρα Χεγκάζι είχε φυλακιστεί και βασανιστεί από τις αρχές ασφαλείας της Αιγύπτου. Το «έγκλημά» της; Ανέμισε τη σημαία - ουράνιο τόξο σε μια συναυλία.

Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2017, στο θερινό φεστιβάλ του Καΐρου. Ο ανοιχτά ομοφυλόφιλος τραγουδιστής μιας δημοφιλούς λιβανέζικης μπάντας ανέβηκε στην σκηνή και μέσα στο πλήθος υψώθηκαν υπερήφανα, πολύχρωμες σημαίες των ΛΟΑΤΚΙ.

Η 30χρονη Χεγκάζι, λεσβία σε μια χώρα που η ομοφυλοφιλία είναι ταμπού και οι γκέι διώκονται συστηματικά, σήκωσε ψηλά τα χέρια της κρατώντας την δική της σημαία. Μια φίλη απαθανάτισε την ανέμελη στιγμή με μια κάμερα αλλά εκείνο το «κλικ» ήταν η αρχή των δεινών της.

because this is how she would like to be remembered. All the power to the oppressed. #RaiseTheFlagForSarah pic.twitter.com/loe6odG75x