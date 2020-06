Ένας 60χρονος σέρφερ έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καρχαρία, σε παραλία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία.

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν καρχαρία μήκους τριών μέτρων, που άρπαξε από το αριστερό πόδι τον άτυχο άνδρα, την ώρα που έκανε σερφ στην Salt Beach. Αρκετοί σέρφερ προσπάθησαν να τον βοηθήσουν και κάποιοι από αυτοί έδωσαν «μάχη» με τον καρχαρία, έτσι ώστε να μεταφέρουν τον 60χρονο στην ακτή, σύμφωνα με την αστυνομία.

Οι παριστάμενοι έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στον άνδρα, όμως δυστυχώς έπειτα από λίγα λεπτά εκείνος υπέκυψε στα τραύματά του. Αυτή είναι η τρίτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία φέτος.

Live aerial image of a shark in waters off Kingscliff in northern NSW after a 50-year-old man died after being bitten by a shark while surfing on Sunday. @nswdpi detected a bull shark in the waters on Friday evening. (Pic ABC 24). @GuardianAus story here: https://t.co/kuh4NhMEN4 pic.twitter.com/mT1ZmPYQwk